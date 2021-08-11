Минимум на два года в Париже
Теперь атакующая линия французского клуба просто космическая – Месси, Мбаппе и Неймар. 34-летний экс-футболист Барселоны подписал соглашение с парижанами на два года с пролонгацией контракта еще на один год.
К теме Месси перешел в ПСЖ
Форвард прокомментировал свой переход в ПСЖ.
Рад новой странице в своей карьере. Все в клубе отвечает моим футбольным амбициям. Знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для команды и болельщиков. С нетерпением жду возможности выйти на поле в "Парк де Пренс",
– сказал Лео.
В новом клубе Месси не будет выступать с традиционной 10-й на спине. Лионель выбрал 30-й номер. Именно под ним Месси дебютировал за Барселону в далеком 2004 году.
Месси покинул Барселону: главное
- 30 июня в аргентинца закончился контракт с каталонской Барселоной – футболист получил статус свободного агента и начал поиски нового клуба.
- Руководство "сине-гранатовых" пыталось любыми способами удержать аргентинского гения и до последнего делало предложения Лионелю.
- Однако на пути новому контракту стали правила Ла Лиги. Если бы каталонцы подписали аргентинца, то такой трансфер мог быть для команды роковым. "Блауграна" 5 августа официально сообщила об уходе форварда.