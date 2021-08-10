Это позволило ему обойти Ким Кардашьян. На нее в инстаграме подписаны 243 миллиона человек.

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Самый популярный пользователь соцсети – форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, на которого подписаны 325 миллионов человек. То есть Месси еще нужно набрать 79 миллионов фолловеров, а это почти 2 населения Украины.

Всего Месси в мире находится на шестой позиции:

Криштиану Роналду (325 миллионов подписчиков) Двейн Джонсон (260 миллионов подписчиков) Ариана Гранде (258 миллионов подписчиков) Кайли Дженнер (256 миллионов подписчиков) Селена Гомес (250 миллионов подписчиков)

Что вызвало бум популярности Месси?