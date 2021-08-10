Это позволило ему обойти Ким Кардашьян. На нее в инстаграме подписаны 243 миллиона человек.
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Самый популярный пользователь соцсети – форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, на которого подписаны 325 миллионов человек. То есть Месси еще нужно набрать 79 миллионов фолловеров, а это почти 2 населения Украины.
Всего Месси в мире находится на шестой позиции:
- Криштиану Роналду (325 миллионов подписчиков)
- Двейн Джонсон (260 миллионов подписчиков)
- Ариана Гранде (258 миллионов подписчиков)
- Кайли Дженнер (256 миллионов подписчиков)
- Селена Гомес (250 миллионов подписчиков)
Что вызвало бум популярности Месси?
- У Лионеля Месси 30 июня закончился контракт с каталонской Барселоной – футболист получил статус свободного агента.
- Стороны вели переговоры о продлении соглашения. Но 5 августа Барселона сообщила, что не подпишет контракт с Месси.
- Помехой контракту стали правила Ла Лиги. Если бы Барселона подписала новый контракт с Месси, то рисковала бы обанкротиться.
- 10 августа ПСЖ анонсировал переход Лионеля, который прибыл в Париж и поздоровался с местными фанатами.