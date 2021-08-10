Это позволило ему обойти Ким Кардашьян. На нее в инстаграме подписаны 243 миллиона человек.

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Самый популярный пользователь соцсети – форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, на которого подписаны 325 миллионов человек. То есть Месси еще нужно набрать 79 миллионов фолловеров, а это почти 2 населения Украины.

Всего Месси в мире находится на шестой позиции:

  1. Криштиану Роналду (325 миллионов подписчиков)
  2. Двейн Джонсон (260 миллионов подписчиков)
  3. Ариана Гранде (258 миллионов подписчиков)
  4. Кайли Дженнер (256 миллионов подписчиков)
  5. Селена Гомес (250 миллионов подписчиков)

Что вызвало бум популярности Месси?