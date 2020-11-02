В УЕФА определили бригаду арбитров, которая будет работать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо". Матч доверили обслуживать британской бригаде арбитров.

Главным арбитром матча "Барселона" – "Динамо" будет Майкл Оливер из Англии. Об этом сообщает УЕФА.

Это важно Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера

Его ассистенты – Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертым арбитром назначен Дэвид Кут.

Арбитр VAR – Крис Кавана, ему будет помогать Крейг Поусон.

Оливер и украинские клубы

35-летний Оливер, который работает на матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) ранее однажды был главным арбитром матча "Динамо".

В декабре 2014-го киевляне в группе Лиги Европы обыграли "Стяуа" (2:0).

В 2013 году Оливер обслуживал матч молодежной сборной Украины против Словении в рамках квалификации на Евро-2013.

Поединок "Барселона" – "Динамо" состоится в среду, 4 ноября. Начало игры в 22:00.