Матч "Барселона" – "Динамо" доверили известному арбитру из АПЛ
В УЕФА определили бригаду арбитров, которая будет работать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо". Матч доверили обслуживать британской бригаде арбитров.
Главным арбитром матча "Барселона" – "Динамо" будет Майкл Оливер из Англии. Об этом сообщает УЕФА.
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Его ассистенты – Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертым арбитром назначен Дэвид Кут.
Арбитр VAR – Крис Кавана, ему будет помогать Крейг Поусон.
Оливер и украинские клубы
35-летний Оливер, который работает на матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) ранее однажды был главным арбитром матча "Динамо".
В декабре 2014-го киевляне в группе Лиги Европы обыграли "Стяуа" (2:0).
В 2013 году Оливер обслуживал матч молодежной сборной Украины против Словении в рамках квалификации на Евро-2013.
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