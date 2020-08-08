Керівник компанії Top Rank Боб Арум сподівається, що чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес таки погодиться на поєдинок та гонорар, який йому запропонували. Ломаченко ж сам заявив, що готовий битись навіть за менші кошти.

Про це розповів Боб Арум у ефірі радіостанції SiriusXM. Промоутер сподівається, що Лопес незабаром таки підпише контракт про бій з Ломаченком.

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Заява промоутера

За словами Боба, Лопес не може розраховувати на збільшення гонорару. Але він вірить до останнього, що Лопес таки поступиться своїм принципам.

Що стосується Ломаченка, то українець сам погодився на зменшення гонорару за поєдинок. Він дуже хоче провести бій проти американця.

Ми ніколи не платили менше, ніж гарантований мінімум. Опублікована інформація про те, що Ломаченко отримає 3,5 мільйони доларів, не надто відповідає дійсності,

– заявив Арум.

Раніше сам промоутер Арум пояснив команді Лопеса, що вони не можуть запропонувати більший гонорар через те, що у них не буде виручки від продажу квитків та платних трансляцій від цього поєдинку.

Додамо, що українська сторона почала шукати запасний варіант для поєдинку, якщо Лопес таки відмовиться від бою.

Потенційним суперником може стати старий знайомий Ломаченка, якого він переміг на Олімпіаді 2012 у Лондоні – Фелікс Вердехо.

Бій під загрозою зриву