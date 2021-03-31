Сборная Украины повела в счете в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Казахстана.

Матч начался при тотальном преимуществе украинской команды, которая уже на 20-й минуте открыла счет. После ювелирного паса Александра Зинченко, не менее эффектный гол забил Роман Яремчук. Смотрите также Украина – Казахстан: онлайн трансляция матча отбора на ЧМ-2022 Видео гола Яремчука Сборные Украины и Казахстана раньше встречались четыре раза и каждый раз победу праздновала наша команда.