Как Яремчук открыл счет в матче Украины с Казахстаном: видео
Сборная Украины повела в счете в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Казахстана.
Источник:24 канал
Матч начался при тотальном преимуществе украинской команды, которая уже на 20-й минуте открыла счет. После ювелирного паса Александра Зинченко, не менее эффектный гол забил Роман Яремчук.
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Видео гола Яремчука
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