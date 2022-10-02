Эгис Климас, менеджер украинского боксера, рассказал о планах своего клиента. Он назвал возможного следующего соперника Усика.

Он находится на передовой, – менеджер Усика рассказал, чем занимается боксер после реванша

Климас: Со своей стороны, мы будем готовы на 100 процентов

Надеюсь, все выйдет с боем из Фьюри. Я слышал, что он хочет провести поединок 3 декабря, с чем у нас нет больших проблем. Но, с другой стороны, это бокс, где все происходит – люди ломают руки, ноги и тому подобное, поэтому трудно все предсказать. Но мы скрещиваем пальцы, мы будем готовы. Со своей стороны, мы будем готовы на 100 процентов. Если бой не состоится, не вините в этом нашу команду,

– рассказал менеджер.

На самом деле Усик позвонил и сказал: "Если Фьюри недоступен и мы не можем сразиться с ним, я хотел бы встретиться с Деонтеем Уайлдером. Я спросил его, почему, а он ответил: "Потому что Уайлдер – рисковый боец, и мне это нравится ".

Насколько реально это сражение