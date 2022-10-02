Эгис Климас, менеджер Александра Усика, рассказал, чем занимается боксер в Украине. По его словам, он постоянно поддерживает украинских военных на передовой.

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Климас: Он поддерживает свою страну

На этот момент, пока мы говорим, Усик находится на передовой. Конечно, не с оружием, но он ободряет бойцов. Он поддерживает свою страну. Его вдохновили солдаты, когда он пошел в госпиталь и посетил их – бойцы, получившие ранения на войне,

– сказал Климас.

Менеджер в который раз вспомнил историю, как Александр решил уехать из Украины, чтобы подготовиться к реваншу из Джошуа.

"Усик зашел в палату и увидел более двадцати солдат – у кого-то не было ног, у кого-то рук. Все аплодировали. Чувство пребывания там было невероятным, каждый плакал. Они говорили: "Нет, ты нам здесь не нужен, иди туда и дерись, ты боксер, ты чемпион". Как только он вышел из больницы, он сказал: "Я собираюсь это сделать"", – отметил специалист.

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