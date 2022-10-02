Эгис Климас, менеджер Александра Усика, рассказал, чем занимается боксер в Украине. По его словам, он постоянно поддерживает украинских военных на передовой.
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Климас: Он поддерживает свою страну
На этот момент, пока мы говорим, Усик находится на передовой. Конечно, не с оружием, но он ободряет бойцов. Он поддерживает свою страну. Его вдохновили солдаты, когда он пошел в госпиталь и посетил их – бойцы, получившие ранения на войне,
– сказал Климас.
Менеджер в который раз вспомнил историю, как Александр решил уехать из Украины, чтобы подготовиться к реваншу из Джошуа.
"Усик зашел в палату и увидел более двадцати солдат – у кого-то не было ног, у кого-то рук. Все аплодировали. Чувство пребывания там было невероятным, каждый плакал. Они говорили: "Нет, ты нам здесь не нужен, иди туда и дерись, ты боксер, ты чемпион". Как только он вышел из больницы, он сказал: "Я собираюсь это сделать"", – отметил специалист.
Что делает Усик в Украине
- По возвращении в Украину Усик приехал в Житомир на игру Первой Лиги между Полесьем и Мариуполем. Боксер выполнил первый удар по мячу и продолжил смотреть игру на трибунах.
- Александр попробовал свои силы в баскетболе. Оккупанты разрушили спортивный зал "Авангард" в Киеве. Потому неравнодушные решили провести благотворительный матч с участием звезд. Собранные средства пойдут на реконструкцию спортивного комплекса.
- Усик встретился с болельщиками Полесья в одном из пабов в Житомире. Боксер подписал фирменную футболку для житомирской 95-й десантно-штурмовой бригады, которую вместе с необходимыми вещами передадут на фронт.
- Недавно непобедимый боксер рассказал, как поддерживает Украину на экономическом фронте.
- Также Александр посетил матч Украина – Шотландия в Кракове, он хотел лично поддержать национальную команду.