Егіс Клімас, менеджер українського боксера, розповів про плани свого клієнта. Він назвав можливого наступного суперника Усика.

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Клімас: Зі свого боку ми будемо готові на 100 відсотків

Сподіваюся, все вийде з боєм із Ф’юрі. Я чув, що він хоче провести поєдинок 3 грудня, з чим у нас немає великих проблем. Але, з іншого боку, це бокс, де все трапляється – люди ламають руки, ноги й тому подібне, тому важко все передбачити. Але ми схрещуємо пальці, ми будемо готові. Зі свого боку ми будемо готові на 100 відсотків. Якщо бій не відбудеться, не звинувачуйте в цьому нашу команду,

– розповів менеджер.

Насправді Усик подзвонив і сказав: "Якщо Ф’юрі недоступний і ми не можемо битися з ним, я хотів би зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. Я запитав його, чому, а він відповів: "Тому що Уайлдер – ризиковий боєць, і мені це подобається".

Наскільки реальний цей бій