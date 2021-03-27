Украинский боксер Василий Ломаченко готовится к возвращению на ринг после поражения Теофимо Лопесу. Эгис Климас, менеджер Василия, раскрыл подробности возвращения украинца.

Ведутся переговоры

Эгис Климас заявил, что сейчас ведутся переговоры о следующем поединке Ломаченко. По его словам, Ломаченко вернется летом.

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Ведутся переговоры. Надеемся, что в ближайшее время сможем объявить дату. Примерно уже есть обсужденная дата. Наверное, уже в июле увидим Васю на ринге,

– сказал Климас.

Менеджер Ломаченко отметил, что на бой с украинцем много претендентов. Скорее всего, украинец встретится с Масайоши Накатани.

Информацию о том, что Накатани станет соперником Ломаченко, ранее сообщал канал ESPN. Заметим, что канал ESPN приближен к Бобу Аруму, промоутеру Василия Ломаченко.