Менеджер назвал дату и следующего соперника Ломаченко
Украинский боксер Василий Ломаченко готовится к возвращению на ринг после поражения Теофимо Лопесу. Эгис Климас, менеджер Василия, раскрыл подробности возвращения украинца.
Источник:ютуб-канал FightSpace
Ведутся переговоры
Эгис Климас заявил, что сейчас ведутся переговоры о следующем поединке Ломаченко. По его словам, Ломаченко вернется летом.
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Ведутся переговоры. Надеемся, что в ближайшее время сможем объявить дату. Примерно уже есть обсужденная дата. Наверное, уже в июле увидим Васю на ринге,
– сказал Климас.
Менеджер Ломаченко отметил, что на бой с украинцем много претендентов. Скорее всего, украинец встретится с Масайоши Накатани.
Информацию о том, что Накатани станет соперником Ломаченко, ранее сообщал канал ESPN. Заметим, что канал ESPN приближен к Бобу Аруму, промоутеру Василия Ломаченко.
- 32-летний Накатани провел на профессиональном ринге 20 боев. В его активе 19 побед (13 нокаутом) и поражение Теофимо Лопесу.
- Самый высокий рейтинг японец имеет в WBC, где находится на 7 месте. В рейтинге IBF Накатани на 10 месте, а в WBO – 14. Позади Масайоши чилиец Хосе Санчес, которого нокаутировал Денис Беринчик.
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