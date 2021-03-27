Менеджер назвав дату й наступного суперника Ломаченка
Український боксер Василь Ломаченко готується до повернення у ринг після поразки Теофімо Лопесу. Егіс Клімас, менеджер Василя, розкрив деталі повернення українця.
Джерело:ютуб-канал FightSpace
Ведуться перемовини
Егіс Клімас заявив, що наразі тривають переговори щодо наступного поєдинку Ломаченка. За його словами, Ломаченко повернеться влітку.
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Ведуться перемовини. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо оголосити дату. Приблизно вже є обговорена дата. Напевно, вже у липні побачимо Васю у ринзі,
– сказав Клімас.
Менеджер Ломаченка зазначив, що на бій з українцем є багато претендентів. Швидше за все, українець зустрінеться з Масайоші Накатані.
Інформацію про те, що Накатані стане суперником Ломаченка, раніше повідомляв канал ESPN. Зауважимо, що канал ESPN наближений до Боба Арума, промоутера Василя Ломаченка.
- 32-річний Накатані провів на професійному ринзі 20 боїв. У його активі 19 перемог (13 нокаутом) та поразка Теофімо Лопесу.
- Найвищий рейтинг японець має у WBC, де перебуває на 7 місці. У рейтингу IBF Накатані на 10 місці, а в WBO – 14. Позаду Масайоші чилієць Хосе Санчес, якого нокаутував Денис Берінчик.
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