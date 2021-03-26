Пляжный сезон открыт: Ломаченко искупался в Черном море – видео
Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко открыл купальный сезон в Черном море. И сделал это на закате.
Источник:инстаграм Василия Ломаченко
Легковес опубликовал видео со своим погружением в воду в инстаграме. Сейчас температура воды в Черном море около 8-10 градусов.
К слову Накатани таки станет следующим соперником Ломаченко
"Сезон-2021 открыт. Черное море", – коротко прокомментировал пост Василий.
Что известно о последнем бое Ломаченко
- Василий Ломаченко свой последний бой провел 17 октября 2020 года против Теофимо Лопеса. Бой длился все 12 раундов, а Ломаченко проиграл решением судей.
- В этом бою Ломаченко проиграл все свои чемпионские пояса. А Лопес стал абсолютным чемпионом мира по боксу.
- После этого боя немало говорилось о вероятном реванше. Однако этого пункта не было в контракте на бой. И Лопес не намерен проводить еще один бой с Ломаченко.
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