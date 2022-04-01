После победы

Менеджер украинского Эгис Климас заявил, что Василий останется в Украине до победы над Россией. Боксер продолжает защищать свою страну от оккупантов.

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Сейчас у Ломаченко все хорошо. В Украине он находится в безопасном месте. Он не находится в зоне боевых действий. Василий присоединился к батальону территориальной обороны. Он защищает свой дом. Ломаченко не покинет Украину, пока не окончится война. Скорее всего, что до этого времени он будет оставаться там,

– отметил менеджер.

Сразу после полномасштабного вторжения России на территорию Украины Ломаченко присоединился к территориальной обороне Белгород-Днестровского.

Василий отказался от поединка против австралийского боксера, хотя ему было предоставлено специальное разрешение для выезда за границу.

Абсолютный чемпион мира по легкому весу Джордж Камбосос проведет первую защиту своих титулов. Он выйдет на ринг против американца Дэвина Хэйни.

Бой состоится 4 июня 2022 года в Австралии.