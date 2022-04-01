Камбосос: Завоевать и защитить

Чемпионский поединок состоится 4 июня в Мельбурне. Об этом официально объявил австралийский боксер.

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Завоевать и защитить. В ночь на 5 июня, в Мельбурне, я защищу все свои пояса и добавлю еще один в свою коллекцию, когда вынесу Дэвина Хейни в самом большом боксерском поединке в Австралии. Эти пояса принадлежат нам как нации, и они никуда не денутся,

– написал Камбосос в своем твиттере.

Ранее главным претендентом на бой с Камбососом был Василий Ломаченко, однако украинец отказался покидать страну и защищает свой город от российских оккупантов.