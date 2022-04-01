Після перемоги
Менеджер українця Егіс Клімас заявив, що Василь залишиться в Україні до перемоги над Росією. Боксер продовжує захищати свою країну від окупантів.
Читайте також Камбосос офіційно назвав дату та місце проведення поєдинку проти Хейні
Зараз у Ломаченка все гаразд. В Україні він у безпечному місці. Він не перебуває у зоні бойових дій. Василь приєднався до батальйону територіальної оборони. Він захищає свій будинок. Ломаченко не залишить Україну, доки не закінчиться війна. Найімовірніше, що до цього часу він залишатиметься там,
– зазначив менеджер.
Відразу після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Ломаченко доєднався до територіальної оборони Білгород-Дністровського.
Василь відмовився від поєдинку проти австралійського боксера, хоча йому надали спеціальний дозвіл для виїзду за кордон.
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос проведе перший захист своїх титулів. Він вийде на ринг проти американця Девіна Хейні.
Бій відбудеться 4 червня 2022-го в Австралії.