Після перемоги

Менеджер українця Егіс Клімас заявив, що Василь залишиться в Україні до перемоги над Росією. Боксер продовжує захищати свою країну від окупантів.

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Зараз у Ломаченка все гаразд. В Україні він у безпечному місці. Він не перебуває у зоні бойових дій. Василь приєднався до батальйону територіальної оборони. Він захищає свій будинок. Ломаченко не залишить Україну, доки не закінчиться війна. Найімовірніше, що до цього часу він залишатиметься там,

– зазначив менеджер.

Відразу після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Ломаченко доєднався до територіальної оборони Білгород-Дністровського.

Василь відмовився від поєдинку проти австралійського боксера, хоча йому надали спеціальний дозвіл для виїзду за кордон.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос проведе перший захист своїх титулів. Він вийде на ринг проти американця Девіна Хейні.

Бій відбудеться 4 червня 2022-го в Австралії.