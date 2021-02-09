Команды Александра Усика и Джо Джойса ведут переговоры о бое. Украинец и британец могут определить более сильного уже в апреле 2021 года.

Фрэнк Уоррен, промоутер Джойса, рассказал, что пытается уладить детали боя Усика со своим подопечным.

Стоящее Промоутер сказал, когда победитель боя Усик – Джойс встретится с Джошуа или Фьюри

"Мы бы хотели, чтобы Джо и Усик встретились в апреле. Это крутой бой. И это прекрасная возможность как для Джо, так и для меня. Бой с Усиком позволит Джо оказаться в правильном месте в правильное время", – сказал Уоррен.

Усик – не подарок

По словам промоутера, нет никаких гарантий, что Джойс победит Усика. Как известно, в 2013 году Усик победил Джойса на любительском уровне.

Но, поверьте, Усик – не подарок, и нет никаких гарантий, что мой парень обязательно выйдет победителем. Это на самом деле хороший бой для фанов, и победитель окажется в отличной позиции для того, чтобы оспорить звание абсолютного чемпиона хевивейта,

– заявил Уоррен.

Ожидается, что победитель поединка Усик – Джойс встретится с победителем боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Уоррен также промоутер Тайсона Фьюри. Он рассказал, что в соглашении Фьюри с Джошуа будут прописаны два поединка.

"Мы ведем переговоры с Matchroom по бою с Джошуа, как команда Фьюри. Ситуация такова, что речь идет о соглашении сразу на два поединка", – пояснил промоутер.

Первый бой между Фьюри и Джошуа может состояться в мае – июне 2021 года. На кону боя будут титулы WBC, WBA, WBO, IBF.



Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа / Сравнительная инфографика Спорт 24