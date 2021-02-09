Усик не подарунок: менеджер Джойса оцінив шанси перемогти українця
Команди Олександра Усика та Джо Джойса ведуть переговори про бій. Українець та британець можуть визначити сильнішого вже у квітні 2021 року.
Джерело:BoxingScene
Френк Уоррен, промоутер Джойса, розповів, що намагається залагодити деталі бою Усика зі своїм підопічним.
Варте уваги Промоутер сказав, коли переможець бою Усик – Джойс зустрінеться з Джошуа чи Ф'юрі
"Ми б хотіли, щоб Джо і Усик зустрілися у квітні. Це крутий бій. І це прекрасна можливість як для Джо, так і для мене. Бій з Усиком дозволить Джо опинитися у правильному місці в правильний час", – сказав Уоррен.
Усик – не подарунок
За словами промоутера, немає ніяких гарантій, що Джойс переможе Усика. Як відомо, у 2013 році Усик переміг Джойса на любительському рівні.
Але, повірте, Усик – не подарунок, і немає ніяких гарантій, що мій хлопець обов'язково вийде переможцем. Це насправді хороший бій для фанів, і переможець виявиться у відмінній позиції для того, щоб оскаржити звання абсолютного чемпіона хевівейта,
– заявив Уоррен.
Уоррен також промоутер Тайсона Ф'юрі. Він розповів, що в угоді Ф'юрі з Джошуа будуть прописані два поєдинки.
"Ми ведемо переговори з Matchroom по бою з Джошуа, як команда Ф'юрі. Ситуація така, що мова йде про угоду відразу на два поєдинки", – пояснив промоутер.
Перший бій між Ф'юрі та Джошуа може відбутися у травні-червні 2021 року. На кону бою будуть титули WBC, WBA, WBO, IBF.
Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа / Порівняльна інфографіка Спорт 24
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