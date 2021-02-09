Команди Олександра Усика та Джо Джойса ведуть переговори про бій. Українець та британець можуть визначити сильнішого вже у квітні 2021 року.

Френк Уоррен, промоутер Джойса, розповів, що намагається залагодити деталі бою Усика зі своїм підопічним.

Варте уваги Промоутер сказав, коли переможець бою Усик – Джойс зустрінеться з Джошуа чи Ф'юрі

"Ми б хотіли, щоб Джо і Усик зустрілися у квітні. Це крутий бій. І це прекрасна можливість як для Джо, так і для мене. Бій з Усиком дозволить Джо опинитися у правильному місці в правильний час", – сказав Уоррен.

Усик – не подарунок

За словами промоутера, немає ніяких гарантій, що Джойс переможе Усика. Як відомо, у 2013 році Усик переміг Джойса на любительському рівні.

Але, повірте, Усик – не подарунок, і немає ніяких гарантій, що мій хлопець обов'язково вийде переможцем. Це насправді хороший бій для фанів, і переможець виявиться у відмінній позиції для того, щоб оскаржити звання абсолютного чемпіона хевівейта,

– заявив Уоррен.

Очікується, що переможець поєдинку Усик – Джойс зустрінеться з переможцем бою між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Уоррен також промоутер Тайсона Ф'юрі. Він розповів, що в угоді Ф'юрі з Джошуа будуть прописані два поєдинки.

"Ми ведемо переговори з Matchroom по бою з Джошуа, як команда Ф'юрі. Ситуація така, що мова йде про угоду відразу на два поєдинки", – пояснив промоутер.

Перший бій між Ф'юрі та Джошуа може відбутися у травні-червні 2021 року. На кону бою будуть титули WBC, WBA, WBO, IBF.



Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа / Порівняльна інфографіка Спорт 24