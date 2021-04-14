Пауза в будущем Шведа

Сам Марьян Швед не прочь остаться в составе Мехелена после окончания аренды. Контракт футболиста из Украины принадлежит шотландскому Селтику, который рассчитан до конца июня 2023 года.

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Сейчас пока что переговоры по трансферу игрока поставлены на паузу из-за того, что в шотландском клубе летом 2021 года ожидаются серьезные кадровые изменения. В команду должен прийти новый тренер и технический директор.

В арендной сделке прописана функция выкупа игрока, но сумма трансфера составит 3 миллиона евро. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Шведа в 1 миллион евро.

Главный наставник бельгийцев Роутер Вранкен заявил, что клуб ждет окончательного решения Селтика. По мнению тренера, правильным решением будет, если Марьян останется в Бельгии.

Еще ранее специалист заявлял, что Мехелен рассмотрит предложение выкупа вингера. Перед этим тренер раскритиковал Шведа за блеклую работу в команде и неподобающее поведение. После таких слов футболист полностью раскрылся на поле и изменился в быту.