Пауза в будущем Шведа
Сам Марьян Швед не прочь остаться в составе Мехелена после окончания аренды. Контракт футболиста из Украины принадлежит шотландскому Селтику, который рассчитан до конца июня 2023 года.
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Сейчас пока что переговоры по трансферу игрока поставлены на паузу из-за того, что в шотландском клубе летом 2021 года ожидаются серьезные кадровые изменения. В команду должен прийти новый тренер и технический директор.
Главный наставник бельгийцев Роутер Вранкен заявил, что клуб ждет окончательного решения Селтика. По мнению тренера, правильным решением будет, если Марьян останется в Бельгии.
Еще ранее специалист заявлял, что Мехелен рассмотрит предложение выкупа вингера. Перед этим тренер раскритиковал Шведа за блеклую работу в команде и неподобающее поведение. После таких слов футболист полностью раскрылся на поле и изменился в быту.
- В этом сезоне Швед сыграл в футболке бельгийцев 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
- Футболист искренне признался, что переход в Селтик стал ошибкой в его карьере. В то же время помимо шотландцев Марьяном интересовался Гент, предлагавший более привлекательные условия, но Швед выбрал Шотландию.