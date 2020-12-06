Футболист сборной Украины Марьян Швед до сих пор не может найти себя в европейском футболе. После неудачной попытки заиграть в Севилье и Селтике украинскому футболисту не удается завоевать место в старте Мехелена.

Швед перешел в бельгийский Мехелен летом 2020 года на правах аренды из Селтика. Но в футболке нового клуба Марьян выходил только трижды.

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У него невероятно плохое отношение

Футболист Мехелена анонимно рассказал об отношении украинского футболиста. Об этом сообщает hln.be.

Марьян – робкий парень. Он силен в игре один в один и хорошо завершает атаки. У него есть множество качеств. Но у него невероятно плохое отношение. Я понимаю, почему тренер недоволен,

– сказал игрок.

Главный тренер Мехелена Вутер Вранкен публично раскритиковал украинского игрока. Он сообщил, что Швед не соблюдает дисциплину.

"Я не собираюсь больше тратить на него время. Игроки и персонал делали все возможное, чтобы влить Шведа в коллектив. Но он ставит себя выше команды.

Он регулярно опаздывает и делает вид, что его нет. Игроки и персонал говорили с ним несколько раз, я разговаривал с ним наедине. Но мы не получили ответа", – сказал тренер.

Вутер Вранкен посоветовал Шведу перейти в бильярд и заявил, что Марьян – интроверт, а "его высокомерие только ухудшает ситуацию".

Есть много игроков, которые не выжимают из карьеры максимум, несмотря на свои качества. Это тоже может стать такой историей. Если что-то щелкнет у него в голове, тогда у нас будет качественный игрок. Если этого не произойдет, то я не буду мириться с тем, что он ставит себя выше группы,

– резюмировал Вранкен.

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