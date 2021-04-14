Пауза у майбутньому Шведа

Сам Мар'ян Швед не проти залишитись у складі Мехелена після закінчення оренди. Контракт футболіста з України належить шотландському Селтіку, який розрахований до кінця червня 2023 року.

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Зараз поки що перемовини по трансфері гравця поставлені на паузу через те, що у шотландському клубі влітку 2021 року очікуються серйозні кадрові зміни. У команду повинен прийти новий тренер та технічний директор.

В орендній угоді прописана функція викупу гравця, але сума трансферу складе 3 мільйони євро. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Шведа у 1 мільйон євро.

Головний наставник бельгійців Роутер Вранкен заявив, що клуб чекає остаточного рішення Селтіка. На думку тренера, правильним рішенням буде, якщо Мар'ян залишиться у Бельгії.

Ще раніше фахівець заявляв, що Мехелен розгляне пропозицію викупу вінгера. Перед цим тренер розкритикував Шведа за бляклу роботу у команді та неналежну поведінку. Після таких слів футболіст повністю розкрився на полі та змінився у побуті.