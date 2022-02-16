Мегабой близко: Ломаченко принял условия соглашения относительно боя с Камбососом
Источник:твиттер Майкла Коппинджера
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) принял все условия по поединку с абсолютным чемпионом в легком дивизионе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО)
Договор предусматривает реванш, если Камбосос проиграет. Сам австралиец еще не дал согласия на поединок с украинцем.
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"Источники сообщают, что Василий Ломаченко принял все условия соглашения относительно потенциального боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом-младшим. Это соглашение включает пункт о матче-реванше, если Камбосос проиграет.
Согласно источникам, Джордж еще не дал согласия. Если Камбосос сразится с Ломаченко, то бой будет транслировать ESPN", – сказал журналист Майкл Коппинджер.
Что известно о бое Ломаченко – Камбосос
- Накануне инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Камбосос проведет первую титульную защиту 5 июня в Австралии. Соперником Джорджа в следующем бою станет Ломаченко или чемпион WBC Девин Хейни.
- Эгис Климас, менеджер украинца, заявил, что промоутеры Ломаченко уже сделали предложение австралийцу.
- В последний момент конкуренцию Ломаченко в борьбе за бой против Камбососа может составить также Райан Гарсия.