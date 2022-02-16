Договор предусматривает реванш, если Камбосос проиграет. Сам австралиец еще не дал согласия на поединок с украинцем.

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"Источники сообщают, что Василий Ломаченко принял все условия соглашения относительно потенциального боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом-младшим. Это соглашение включает пункт о матче-реванше, если Камбосос проиграет.

Согласно источникам, Джордж еще не дал согласия. Если Камбосос сразится с Ломаченко, то бой будет транслировать ESPN", – сказал журналист Майкл Коппинджер.

Что известно о бое Ломаченко – Камбосос