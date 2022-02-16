Угода передбачає реванш, якщо Камбосос програє. Сам австралієць ще не дав згоди на поєдинок з українцем.

Цікаво Ломаченко зітре Камбососа в порошок, – Берінчик про чемпіонський бій

"Джерела повідомляють, що Василь Ломаченко прийняв усі умови угоди щодо потенційного бою з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом-молодшим. Ця угода включає пункт про матч-реванш, якщо Камбосос програє.



Згідно з джерелами, Джордж ще не дав своєї згоди. Якщо Камбосос побореться з Ломаченком, то бій транслюватиме ESPN", – сказав журналіст Майкл Коппінджер

Що відомо про бій Ломаченко – Камбосос