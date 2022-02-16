Угода передбачає реванш, якщо Камбосос програє. Сам австралієць ще не дав згоди на поєдинок з українцем.
Цікаво Ломаченко зітре Камбососа в порошок, – Берінчик про чемпіонський бій
"Джерела повідомляють, що Василь Ломаченко прийняв усі умови угоди щодо потенційного бою з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом-молодшим. Ця угода включає пункт про матч-реванш, якщо Камбосос програє.
Згідно з джерелами, Джордж ще не дав своєї згоди. Якщо Камбосос побореться з Ломаченком, то бій транслюватиме ESPN", – сказав журналіст Майкл Коппінджер
Що відомо про бій Ломаченко – Камбосос
- Напередодні інсайдер Майк Копінджер повідомив, що Камбосос проведе перший титульний захист 5 червня в Австралії. Суперником Джорджа у наступному бою стане Ломаченко чи чемпіон WBC Девін Хейні.
- Егіс Клімас, менеджер українця, заявив, що промоутери Ломаченка вже зробили пропозицію австралійцю.
- В останній момент конкуренцію Ломаченку в боротьбі за бій проти Камбососа може скласти також Раян Гарсія.