В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

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Почему Сулейман настаивает на изменении правил

Президент WBC отметил, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри был очень близким и из-за раздельного решения судей могли возникнуть разногласия.

Дело дошло до 11-го раунда, и два судьи вынесли решение в пользу Александра Усика, один из которых – Майк Фицджеральд, а Майк Меткалф – в пользу Тайсона Фьюри. Итак, если бы Меткалф отдал очко Усику, а не Фьюри, это было бы единогласное решение в пользу Усика. Если бы Фицджеральд отдал голос Фьюри, он выиграл бы бой, поэтому раунды были очень равными, особенно этот,

– рассказал Маурисио Сулейман.

Он добавил, что мощный удар Усика левой рукой в конце раунда стал заявлением, а подсчет очков является предметом спора, это сложная задача. Но он считает, что победа украинца раздельным решением судей более чем справедливая и приемлемая.

"Наша позиция заключается в том, чтобы всегда иметь наилучшие возможности избежать разногласий и именно поэтому нам нужно было шесть судей", – подытожил президент WBC.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.