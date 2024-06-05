Хотя победу в 12-раундовом поединке одержал Александр Усик, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пришла в гости к обоим боксерам. Стали известны результаты тестов.

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Были ли боксеры "чистыми"?

Оба боксера были "чистыми". Допинговые тесты Усика и Фьюри показали отрицательные результаты.

Напомним, что Усик победил "Цыганского короля" по судейским запискам. Александр стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в хевивейте с 1999-го года, когда этим званием владел легендарный Леннокс Льюис.

Правда, у Тайсона будет шанс взять реванш у украинца. Их второй поединок запланирован на 21 декабря 2024-го года. Боксеры дважды встретятся на ринге в течение этого года. Официальная дата была объявлена в конце мая.

Место проведения не изменится – столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

К слову. Усик продолжает держать статус непобедимого бойца. Всего в статистике Александра есть 22 победы в 22-х боях (14 – нокаутом).

Интересно, что после первого боя Усик – Фьюри появилась информация, что у украинца могут отобрать титул IBF. Все из-за того, что Александр не провел поединок против обязательного претендента на этот пояс из Хорватии Филиппа Хрговича. Правда, в первый день лета 2024-го года хорват проиграл Даниэлю Дюбуа. Поэтому теперь придется ждать только официального решения Международной боксерской федерации.