У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

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Чому Сулейман наполягає на зміні правил

Президент WBC зазначив, що бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі був дуже близьким і через роздільне рішення суддів могли виникнути розбіжності.

Справа дійшла до 11-го раунду, і два судді винесли рішення на користь Олександра Усика, один з яких – Майк Фіцджеральд, а Майк Меткалф – на користь Тайсона Ф'юрі. Отже, якби Меткалф віддав очко Усику, а не Ф'юрі, це було б одноголосне рішення на користь Усика. Якби Фіцджеральд віддав голос Ф'юрі, він виграв би бій, тому раунди були дуже рівними, особливо цей,

– розповів Маурісіо Сулейман.

Він додав, що потужний удар Усика лівою рукою наприкінці раунду став заявою, а підрахунок очок є предметом суперечки, це складне завдання. Але він вважає, що перемога українця роздільним рішенням суддів більш ніж справедлива та прийнятна.

"Наша позиція полягає в тому, щоб завжди мати найкращі можливості уникнути розбіжностей і саме тому нам потрібно було шість суддів", – підсумував президент WBC.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.