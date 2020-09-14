Футболист сборной Украины и "Шахтера" Николай Матвиенко является одним из самых обсуждаемых персонажей на трансферном рынке. Интерес к футболисту приписывают ряду иностранных клубов.

Матвиенко рассказал, что удивлен информацией об интересе иностранных клубов. Об этом сообщает Sport.ua.

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Футболист говорит, что узнает об интересе от разных клубов из СМИ. Конкретных предложений по футболисту пока не было.

Это же вы пишете все! Что я могу сказать? Новости эти выходят ежедневно. В 95% случаев я сам удивлен, что согласился то туда перейти, то туда. Есть разговоры, таких разговоров по каждому футболисту по 10 в день. Но это всего лишь разговоры. Когда какая-то конкретика будет, вы сразу узнаете и первыми об этом напишете,

– сказал Матвиенко.

Кто интересуется Матвиенко

Еще зимой 2020 года на "Шахтер" с предложением по Матвиенко вышел лондонский "Арсенал". Однако трансфер не состоялся.

По информации СМИ, "Шахтер" требовал за Николая около 30 миллионов евро. Причем сейчас на трансферном рынке Матвиенко стоит 9 миллионов евро.

В последнее время Матвиенко связывали с "Наполи". Сообщалось якобы "Шахтер" согласился продать Его в "Наполи" за 15 миллионов евро с бонусами.

Впрочем, в донецком клубе опровергли информацию.

Теперь же британская пресса информирует, что Матвиенко может стать игроком "Вест Хэма". Также сообщалось и об интересе "Лидса".