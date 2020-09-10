Матвиенко может стать одноклубником Ярмоленко в "Вест Хэме"
Центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко является приоритетной трансферной целью для "Вест Хэма".
Об этом сообщает Hammers News со ссылкой на подкаст авторитетного британского журналиста Дэвида Орнштейна.
К слову: В "Шахтере" впервые прокомментировали слухи о трансфере Матвиенко
23-летний игрок – один из главных кандидатов на усиление в сентябре. Более того, "Вест Хэм" недавно продал защитника и ищет ему замену, которой может стать украинец.
Ставку на Матвиенко делают потому что понимают необходимость укрепления линии обороны на сезон-2020/21.
Матвиенко сватают в "Наполи"
Итальянский "Наполи" провел телефонные переговоры с "Шахтером" о защитнике Николае Матвиенко. Обе стороны договорились о трансфере футболиста в чемпионат Италии.
За своего защитника дончане получат 15 миллионов евро и 10% от продажи Матвиенко в следующий клуб.
Карьера Николая Матвиенко
- Матвиенко – воспитанник "Шахтера". Основная позиция игрока сборной Украины – центральный защитник. Впрочем, в матче с "Вольфсбургом" Николай играл за левого защитника.
- Дебютировал в 2015 году. Успел сыграть в футболке "горняков" 50 матчей.
- Играл в аренде в "Карпатах", где хорошо себя зарекомендовал и получил вызов в сборную Украины, где уже провел 27 поединков.
- Специализированный портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2021 года.