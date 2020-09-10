Центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко является приоритетной трансферной целью для "Вест Хэма".

Об этом сообщает Hammers News со ссылкой на подкаст авторитетного британского журналиста Дэвида Орнштейна.

К слову: В "Шахтере" впервые прокомментировали слухи о трансфере Матвиенко

23-летний игрок – один из главных кандидатов на усиление в сентябре. Более того, "Вест Хэм" недавно продал защитника и ищет ему замену, которой может стать украинец.

Ставку на Матвиенко делают потому что понимают необходимость укрепления линии обороны на сезон-2020/21.

Матвиенко сватают в "Наполи"

Итальянский "Наполи" провел телефонные переговоры с "Шахтером" о защитнике Николае Матвиенко. Обе стороны договорились о трансфере футболиста в чемпионат Италии.

За своего защитника дончане получат 15 миллионов евро и 10% от продажи Матвиенко в следующий клуб.

Карьера Николая Матвиенко