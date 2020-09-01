Глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту прокомментировал информацию об интересе к центральному защитнику "горняков" Николаю Матвиенко со стороны "Наполи".

Слова Боту цитирует официальный сайт Calcionapoli24.

К слову: "Наполи" принял неожиданное решение по трансферу Матвиенко

Матвиенко и "Наполи"? Нам приходил один запрос по нему. Но Николай на данный момент является одним из наиболее важных игроков команды. Никому в клубе в голову не приходило вести речь о его продаже,

– заявил Боту.

Ранее никто из официальных лиц донецкого клуба не комментировал слухи о вероятном трансфере Матвиенко.

"Шахтер" требовал за Матвиенко 15 миллионов евро

По информации СМИ, "Шахтер" согласился продать его в "Наполи" за 15 миллионов евро с бонусами.

Хотя еще зимой дончане просили у "Арсенала" за Николая около 30 миллионов евро.

По данным специализированного портала Transfermarkt, цена Матвиенко составляет 4 миллиона евро, а его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2021 года.