В рамках 11-го тура чемпионата Бельгии 31 октября "Брюгге" Соболя на своем поле принимал "Мехелен" Шведа. Гости проявили характер и смогли на последних минутах вырвать ничью в поединке.

Брюгге – Мехелен 2:2

Голы: Вормер, 13, Ланг, 28 – де Камарго, 42, Схофс, 81

На стартовых минутах в составе "Брюгге" вышел защитник Эдуард Соболь. Левый защитник сборной Украины провел на поле весь матч. А вот другой украинец Марьян Швед не попал в заявку "Мехелена" из-за болезни.

Уже на 13-й минуте хозяева открыли счет. Вормер подошел к мячу, чтобы выполнить штрафной удар с опасной позиции. Рудд классным ударом попал прямо в девятку ворот – 1:0.

Первый гол в матче

В середине тайма Ванакен запутал защитников искусным дриблингом, нашел разрезной передачей Ланга. Нападающий "Брюгге" оказавшись лицом к лицу перед голкипером Куке и прошил сетку ворот – 2:0.

Результативный удар Ланга

До перерыва гостям удалось несколько сократить счет. Игор де Камарго сотворил чудо-гол, замкнув пяткой передачу с фланга от партнера по команде – 2:1. Добавим, что автор гола находился к воротам спиной.

Гол-шедевр де Камарго

За меньше, чем девять минут до конца матча гости проявили характер и сравняли счет. Эгвалл, получив навесную передачу головой, сбросил на тайника и тот головой перевел мяч в сетку – 2:2.

Второй гол "Мехелена"

После матча команда Соболя располагается на 3-м месте, в их активе 20 очков. А вот команда Шведа находится в устоях таблицы – 15-я строчка и 8-м пунктов.