Центральний захисник "Шахтаря" і збірної України Микола Матвієнко є пріоритетною трансферною ціллю для "Вест Хема".

Про це повідомляє Hammers News з посиланням на підкаст авторитетного британського журналіста Девіда Орнштейна.

До слова: У "Шахтарі" вперше прокоментували чутки про трансфер Матвієнка

23-річний гравець – один з головних кандидатів на посилення у вересні. Більш того, "Вест Хем" нещодавно продав захисника і шукає йому заміну, яким може стати українець.

Ставку на Матвієнко роблять тому що розуміють необхідність зміцнення лінії оборони на сезон-2020/21.

Матвієнка сватають у "Наполі"

Італійський "Наполі" провів телефонні переговори з "Шахтарем" щодо захисника Миколи Матвієнка. Обидві сторони домовились про трансфер футболіста у чемпіонат Італії.

За свого захисника донеччани отримають 15 мільйонів євро та 10% від продажу Матвієнка у наступний клуб.

Кар'єра Миколи Матвієнка