Матвієнко може стати одноклубником Ярмоленка у "Вест Хемі"
Центральний захисник "Шахтаря" і збірної України Микола Матвієнко є пріоритетною трансферною ціллю для "Вест Хема".
Про це повідомляє Hammers News з посиланням на підкаст авторитетного британського журналіста Девіда Орнштейна.
До слова: У "Шахтарі" вперше прокоментували чутки про трансфер Матвієнка
23-річний гравець – один з головних кандидатів на посилення у вересні. Більш того, "Вест Хем" нещодавно продав захисника і шукає йому заміну, яким може стати українець.
Ставку на Матвієнко роблять тому що розуміють необхідність зміцнення лінії оборони на сезон-2020/21.
Матвієнка сватають у "Наполі"
Італійський "Наполі" провів телефонні переговори з "Шахтарем" щодо захисника Миколи Матвієнка. Обидві сторони домовились про трансфер футболіста у чемпіонат Італії.
За свого захисника донеччани отримають 15 мільйонів євро та 10% від продажу Матвієнка у наступний клуб.
Кар'єра Миколи Матвієнка
- Матвієнко – вихованець "Шахтаря". Основна позиція гравця збірної України – центральний захисник. Втім, у матчі з "Вольфсбургом" Микола грав лівого захисника.
- Дебютував у 2015 році. Встиг зіграти у футболці "гірників" 50 матчів.
- Грав в оренді у "Карпатах", де гарно себе зарекомендував та отримав виклик у збірну України, де вже провів 27 поєдинків.
- Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює футболіста у 4 мільйони євро. Його контракт з "Шахтарем" чинний до літа 2021 року.