Погодные условия внесли коррективы в матчи US Open

Сразу несколько матчей US Open были перенесены. Все из-за того, что выдвижная крыша стадиона Луи Армстронга не выдержала сильного ливня.

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Вода попала на арену даже через закрытую крышу. Поединок украинки Ангелины Калининой против немки Анджелик Кербер состоится третьим запуском в четверг, 2 сентября. Встреча начнется не быстрее 22: 00.

Это не единственный матч с участием украинских теннисисток, который был перенесен – поединок Марты Костюк и Даяны Ястремской в парном разряде и Людмилы Киченок в паре с японкой Макото Ниномия. Теннисистки выйдут на корт в США пятым запуском.

Также пятым запуском в парном турнире будут играть Надежда Киченок (в дуэте с румынкой Ралукой Олару) и Ангелина Калинина (с чешкой Ренатой Ворачевой).