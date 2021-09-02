Погодні умови внесли корективи у матчі US Open

Відразу декілька матчів US Open були перенесені. Все через те, що висувний дах стадіону Луї Армстронга не витримав сильної зливи.

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Вода потрапила на арену навіть через закритий дах. Поєдинок українки Ангеліни Калініної проти німкені Анджелік Кербер відбудеться третім запуском у четвер, 2 вересня. Зустріч розпочнеться не швидше 22:00.

Це не єдиний матч за участю українських тенісисток, який був перенесений – поєдинок Марти Костюк та Даяни Ястремської у парному розряді та Людмили Кіченок у парі з японкою Макото Ніномія. Тенісистки вийдуть на корт у США п'ятим запуском.

Також п'ятим запуском в парному турнірі гратимуть Надія Кіченок (в дуеті з румункою Ралукою Олару) і Ангеліна Калініна (з чешкою ​​Ренатою Ворачовою).