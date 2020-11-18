В Лиге наций осталось сыграть еще часть матчей шестого тура. В некоторых группах еще будет ожесточенная борьба за места. Предлагаем ознакомиться с турнирными таблицами групп Лиги наций.

Напомним, что все европейские сборные были поделены на четыре лиги – A, B, C и D. В первых трех лигах есть четыре группы по четыре команды. В Лиге D лишь две группы – в одной четыре сборных, в другой – лишь три.

К теме Лига наций: кто вышел в финальную стадию

Победители групп по итогам турнира поднимаются в высший дивизион. Неудачники – опускаются в низший дивизион. Победители групп в Лиге A сыграют между собой в финале четырех, где и определится победитель Лиги наций.

Лига A

Группа 1

Здесь еще следует сыграть матчи шестого тура, которые запланированы на 18 ноября. Борьбу за победу в группе ведут Италия, Нидерланды и Польша. Босния и Герцеговина точно вылетает в низший дивизион.

Группа 2

Здесь тоже еще не сыграли матчи шестого тура. А победитель квартета определится в матче Бельгия – Дания. Исландия же вылетает в лигу B.

Группа 3

В этой группе уже сыграли все матчи, и уже все известно. Франция сыграет в финале четырех, Швеция вылетела из элитного дивизиона. Хорватии удалось спастись, хотя она в последнем туре и уступила Португалии 2:3. Просто Франция победила Швецию 4:2.

Группа 4

Это Группа сборной Украины. И пока здесь известно лишь то, что Испания стала ее победителем. В последнем матче испанцы просто уничтожили Германию со счетом 6:0.

Что касается Украины, то ее матч против Швейцарии отменили. И он вряд ли состоится (незначительный шанс все-таки остается). Украинцам, чтобы остаться в элитном дивизионе, достаточно не проиграть Швейцарии. Решение о результате этого матча должны принять в УЕФА.

Стоящее Матч Швейцария – Украина отменен: какое решение может принять УЕФА

Лига B

Группа 1

В этой группе не менее запутанная ситуация, чем в группе с Украиной. Причина в том, что власти Норвегии запретили сборной покидать пределы страны. Поэтому их сборная не сыграла против Румынии на выезде 15 ноября. А в матче 18 ноября против Австрии сыграет молодежная сборная Норвегии. Поэтому пока победитель группы не определен. Как и команда, которая вылетает в низший дивизион.

Группа 2

Две команды ведут борьбу за победу, а две – за сохранение места в дивизионе. 18 ноября сыграют Израиль – Шотландия и Чехия – Словакия. Там все и решится.

Группа 3

Похожая ситуация и в группе 3. Но тут сразу три сборные оставляют шансы на победу в группе. А Сербия – на сохранение места в элите. Поэтому каждой команде надо побеждать. 18 ноября сыграют Сербия – Россия и Венгрия – Турция.

Группа 4

При этом в группе четыре есть два лидера и два аутсайдера. 18 ноября в матче Уэльс – Финляндия определится победитель группы. В параллельном матче Ирландия – Болгария определится неудачник квартета.

Лига С

Группа 1

Здесь сыграли все матчи. И сборная Черногории выиграла свою группу. Кипр же вылетает в Лигу D.

Группа 2

Эта Группа интересна для сборной Украины. Ведь здесь выступает сборная Северной Македонии, которая стала нашим соперником на Евро-2020. К этому успеху команда может прибавить и победу в группе и повышение в Лигу B. Для этого будет достаточно не проиграть Армении на выезде.

К теме Календарь Евро-2020: дата и место всех матчей

Грузия не имеет шансов на победу. Эстония вылетает в Лигу D.

Группа 3

Борьбу за победу ведут сборные Словении и Греции. И именно эти сборные между собой сыграют в Афинах. При этом в матче Косово – Молдова определится та сборная, которая опустится в низший дивизион.

Группа 4

Еще один квартет, где победитель определится в очной встрече претендентов – Беларусь отправится в гости к Албании. В гости к Казахстану приедет сборная Литвы. И они между собой определят, какая сборная заслуживает того, чтобы остаться в Лиге C.

Лига D

Группа 1

Здесь уже сыграли все матчи. Сборная Фарерских островов ни разу не проиграла, и поэтому именно эта команда получила право повыситься в классе.

Группа 2

Эта Группа состояла лишь из трех команд. И тут тоже все понятно. Гибралтар в следующем розыгрыше будет выступать в Лиге C. А сборная Сан-Марино совершила маленький подвиг – дважды подряд сыграла вничью в официальных матчах. Футболисты после такого плакали от счастья.