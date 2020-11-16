Групповой этап Лиги наций-2020 вышел на финишную прямую, когда определяются четыре участника финального турнира. Кто вышел в полуфинал Лиги наций – читайте в материале Спорт 24.

Первой выход в полуфинал турнира оформила Франция, которая 14 ноября победила Португалию. Об этом сообщает 24 канал.

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Для французов это первый выход в финальную стадию Лиги наций.

Кто еще сыграет в полуфинале Лиги наций

На данный момент 7 команд сохраняют шансы выйти в полуфинал. Все решится в 6-м туре.

В группе "1" на выход претендуют Италия, Нидерланды и Польша. Разница между командами в турнирной таблице всего 2 очка.

В группе "2" путевку в полуфинал в очном матче разыграют Бельгия и Дания. Бельгийцам достаточно не проиграть, чтобы квалифицироваться в плей-офф.

Также в очном матче путевку разыграют представители группы "4" Испания и Германия. Испании, чтобы выйти в полуфинал, нужно только побеждать.

Важно. Исландия и Босния и Герцеговина стали первыми командами лиги А, которая вылетели в дивизион B.

Последние матчи Лиги наций состоятся 17 – 18 ноября. Действующий победитель Лиги наций – Португалия.

Останется ли в дивизионе "A" Украина?

Сборная Украины имеет хорошие шансы, чтобы сохранить прописку в дивизионе A. Для этого команде Андрея Шевченко 17 ноября нужно не проиграть Швейцарии.

Сейчас разница между командами составляет 3 очка. Украину устроит и поражение, однако украинцам следует забивать минимум два гола и проигрывать с разницей в один мяч.