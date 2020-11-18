У Лізі націй залишилося зіграти ще частину матчів шостого туру. В деяких групах ще буде запекла боротьба за місця. Пропонуємо ознайомитися з турнірними таблицями груп Ліги націй.

Нагадаємо, що усі європейські збірні були поділені на чотири ліги – A, B, C та D. В перших трьох лігах є чотири групи по чотири команди. В Лізі D лише дві групи – в одній чотири збірних, в іншій – лише три.

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Переможці груп за підсумками турніру підіймаються у вищий дивізіон. Невдахи – опускаються в нижчий дивізіон. Переможці груп в Лізі A зіграють між собою у фіналі чотирьох, де і визначиться переможець Ліги націй.

Ліга A

Група 1

Тут ще слід зіграти матчі шостого туру, які заплановано на 18 листопада. Боротьбу за перемогу в групі ведуть Італія, Нідерланди та Польща. Боснія та Герцеговина точно вилітає у нижчий дивізіон.

Група 2

Тут теж ще не зіграли матчі шостого туру. А переможець квартету визначиться у матчі Бельгія – Данія. Ісландія ж вилітає в Лігу B.

Група 3

В цій групі вже зіграли всі матчі, і вже все відомо. Франція зіграє у фіналі чотирьох, Швеція вилетіла з елітного дивізіону. Хорватії вдалося врятуватися, хоча вона в останньому турі й поступилася Португалії 2:3. Просто Франція перемогла Швецію 4:2.

Група 4

Це група збірної України. І поки тут відомо лише те, що Іспанія стала її переможцем. В останньому матчі іспанці просто знищили Німеччину з рахунком 6:0.

Щодо України, то її матч проти Швейцарії скасували. І він навряд чи відбудеться (незначний шанс таки залишається). Українцям, щоб залишитися в елітному дивізіоні, достатньо не програти Швейцарії. Рішення про результат цього матчу повинні прийняти в УЄФА.

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Ліга B

Група 1

В цій групі не менш заплутана ситуація, аніж в групі з Україною. Причина в тому, що влада Норвегії заборонила збірній покидати межі країни. Тому їх збірна не зіграла проти Румунії на виїзді 15 листопада. А у матчі 18 листопада проти Австрії зіграє молодіжна збірна Норвегії. Тож поки переможця групи не визначено. Як і команду, яка вилітає у нижчий дивізіон.

Група 2

Дві команди ведуть боротьбу за перемогу, а дві – за збереження місця в дивізіоні. 18 листопада зіграють Ізраїль – Шотландія та Чехія – Словаччина. Там все і вирішиться.

Група 3

Схожа ситуація і в групі 3. Але тут одразу три збірні залишають шанси на перемогу в групі. А Сербія – на збереження місця в еліті. Тому кожній команді треба перемагати. 18 листопада зіграють Сербія – Росія та Угорщина – Туреччина.

Група 4

Натомість в групі чотири є два лідери та два аутсайдери. 18 листопада у матчі Уельс – Фінляндія визначиться переможець групи. В паралельному матчі Ірландія – Болгарія визначиться невдаха квартету.

Ліга С

Група 1

Тут зіграли всі матчі. І збірна Чорногорії виграла свою групу. Кіпр же вилітає в Лігу D.

Група 2

Ця група цікава для збірної України. Адже тут виступає збірна Північної Македонії, яка стала нашим суперником на Євро-2020. І до цього успіху команда може додати й перемогу в групі та підвищення до Ліги B. Для цього буде достатньо не програти Вірменії на виїзді.

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Грузія не має шансів на перемогу. Естонія вилітає в Лігу D.

Група 3

Боротьбу за перемогу ведуть збірні Словенії та Греції. І саме ці збірні між собою зіграють в Афінах. Натомість у матчі Косово – Молдова визначиться та збірна, яка опуститься в нижчий дивізіон.

Група 4

Ще один квартет, де переможець визначиться в очній зустрічі претендентів – Білорусь відправиться в гості до Албанії. В гості до Казахстану завітає збірна Литви. І вони між собою визначать, яка збірна заслуговує на те, щоб залишитися в Лізі C.

Ліга D

Група 1

Тут вже зіграли всі матчі. Збірна Фарерських островів жодного разу не програла, і тому саме ця команда отримала право підвищитися у класі.

Група 2

Ця група складалася лише з трьох команд. І тут теж все зрозуміло. Гібралтар в наступному розіграші виступатиме в Лізі C. А збірна Сан-Марино зробила маленький подвиг – двічі поспіль зіграла внічию в офіційних матчах. Футболісти після такого плакали від щастя.