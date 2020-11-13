Календарь Евро-2020: дата и место всех матчей
11 июня в Риме стартует чемпионате Европы по футболу. Континентальное первенство продлится до 11 июля и завершится финальным поединком в Лондоне. Спорт24 предлагает ознакомиться с календарем всех поединков Евро-2020.
Групповой этап
11 июня
Группа A: Турция – Италия (22:00, Рим)
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12 июня
Группа A: Уэльс – Швейцария (16:00, Баку)
Группа B: Дания – Финляндия (19:00, Копенгаген)
Группа B: Бельгия – Россия (22:00, Санкт-Петербург)
13 июня
Группа D: Англия – Хорватия (16:00 Лондон)
Группа C: Австрия – Северная Македония (19:00, Бухарест)
Группа C: Нидерланды – Украина (22:00, Амстердам)
14 июня
Группа D: Шотландия – Чехия (16:00, Глазго)
Группа E: Польша – Словакия (19:00, Дублин)
Группа E: Испания – Швеция (2200, Бильбао)
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15 июня
Группа F: Венгрия – Португалия (19:00, Будапешт)
Группа F: Франция – Германия (22:00, Мюнхен)
16 июня
Группа B: Финляндия – Россия (16:00, Санкт-Петербург)
Группа A: Турция – Уэльс (19:00, Баку)
Группа A: Италия – Швейцария (22:00, Рим)
17 июня
Группа C: Украина – победитель плей-офф Пути D или A (16:00, Бухарест)
Группа B: Дания – Бельгия (19:00, Копенгаген)
Группа C: Нидерланды – Австрия (22:00, Амстердам)
18 июня
Группа E: Швеция – победитель плей-офф Пути B (16:00, Дублин)
Группа D: Хорватия – Чехия (19:00, Глазго)
Группа D: Англия – победитель плей-офф Пути C (22:00, Лондон)
19 июня
Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D – Франция (16:00, Будапешт)
Группа F: Португалия – Германия (19:00, Мюнхен)
Группа E: Испания – Польша (22:00, Бильбао)
20 июня
Группа A: Италия – Уэльс (19:00, Рим)
Группа A: Швейцария – Турция (19:00, Баку)
21 июня
Группа C: Победитель плей-офф Пути D или A – Нидерланды (19:00, Амстердам)
Группа C: Украина – Австрия (19:00, Бухарест)
Группа B: Россия – Дания (22:00, Копенгаген)
Группа B: Финляндия – Бельгия (22:00, Санкт-Петербург)
22 июня
Группа D: Чехия – Англия (22:00, Лондон)
Группа D: Хорватия – победитель плей-офф Пути C (22:00, Глазго)
23 июня
Группа E: Победитель плей-офф Пути B – Испания (19:00, Бильбао)
Группа E: Швеция – Польша (18:00, Дублин)
Группа F: Германия – победитель плей-офф Пути A или D (22:00, Мюнхен)
Группа F: Португалия – Франция (22:00, Будапешт)
Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре обладателя лучших третьих мест выйдут в плей-офф.
Плей-офф, 1/8 финала
26 июня
1: 2A – 2B (19:00, Амстердам)
2: 1A – 2C (22:00, Лондон)
27 июня
3: 1C – 3D / E / F (19:00, Будапешт)
4: 1B – 3A / D / E / F (22:00, Бильбао)
28 июня
5: 2D – 2E (19:00, Копенгаген)
6: 1F – 3A / B / C (22:00, Бухарест)
29 июня
7: 1D – 2F (19:00, Дублин)
8: 1E – 3A / B / C / D (22:00. Глазго)
1 и 2 июля – дни отдыха
Четвертьфиналы
2 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 – победитель матча 5 (19:00, Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 – победитель матча 2 (22:00, Мюнхен)
3 июля
Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 – победитель матча 3 (19:00, Баку)
Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 – победитель матча 7 (22:00, Рим)
4 и 5 июля – дни отдыха
Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2 (22:00, Лондон)
7 июля
Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3 (22:00, Лондон)
9, 10, 11 июля – дни отдыха
Финал
11 июля
Победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон)
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