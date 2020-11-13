11 июня в Риме стартует чемпионате Европы по футболу. Континентальное первенство продлится до 11 июля и завершится финальным поединком в Лондоне. Спорт24 предлагает ознакомиться с календарем всех поединков Евро-2020.

Групповой этап 11 июня Группа A: Турция – Италия (22:00, Рим) Читайте также: Сборная Украины узнала соперников по групповому этапу Евро-2020 12 июня Группа A: Уэльс – Швейцария (16:00, Баку)

Группа B: Дания – Финляндия (19:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия – Россия (22:00, Санкт-Петербург) 13 июня Группа D: Англия – Хорватия (16:00 Лондон)

Группа C: Австрия – Северная Македония (19:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды – Украина (22:00, Амстердам) 14 июня Группа D: Шотландия – Чехия (16:00, Глазго)

Группа E: Польша – Словакия (19:00, Дублин)

Группа E: Испания – Швеция (2200, Бильбао) Новости по теме: Украина сыграет на Евро-2020 в Амстердаме и Бухаресте: где купить билеты и какова цена 15 июня Группа F: Венгрия – Португалия (19:00, Будапешт)

Группа F: Франция – Германия (22:00, Мюнхен) 16 июня Группа B: Финляндия – Россия (16:00, Санкт-Петербург)

Группа A: Турция – Уэльс (19:00, Баку)

Группа A: Италия – Швейцария (22:00, Рим) 17 июня Группа C: Украина – победитель плей-офф Пути D или A (16:00, Бухарест)

Группа B: Дания – Бельгия (19:00, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды – Австрия (22:00, Амстердам) 18 июня Группа E: Швеция – победитель плей-офф Пути B (16:00, Дублин)

Группа D: Хорватия – Чехия (19:00, Глазго)

Группа D: Англия – победитель плей-офф Пути C (22:00, Лондон) 19 июня Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D – Франция (16:00, Будапешт)

Группа F: Португалия – Германия (19:00, Мюнхен)

Группа E: Испания – Польша (22:00, Бильбао) 20 июня Группа A: Италия – Уэльс (19:00, Рим)

Группа A: Швейцария – Турция (19:00, Баку) 21 июня Группа C: Победитель плей-офф Пути D или A – Нидерланды (19:00, Амстердам)

Группа C: Украина – Австрия (19:00, Бухарест)

Группа B: Россия – Дания (22:00, Копенгаген)

Группа B: Финляндия – Бельгия (22:00, Санкт-Петербург) 22 июня Группа D: Чехия – Англия (22:00, Лондон)

Группа D: Хорватия – победитель плей-офф Пути C (22:00, Глазго) 23 июня Группа E: Победитель плей-офф Пути B – Испания (19:00, Бильбао)

Группа E: Швеция – Польша (18:00, Дублин)

Группа F: Германия – победитель плей-офф Пути A или D (22:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия – Франция (22:00, Будапешт) Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре обладателя лучших третьих мест выйдут в плей-офф. Плей-офф, 1/8 финала 26 июня 1: 2A – 2B (19:00, Амстердам)

2: 1A – 2C (22:00, Лондон) 27 июня 3: 1C – 3D / E / F (19:00, Будапешт)

4: 1B – 3A / D / E / F (22:00, Бильбао) 28 июня 5: 2D – 2E (19:00, Копенгаген)

6: 1F – 3A / B / C (22:00, Бухарест) 29 июня 7: 1D – 2F (19:00, Дублин)

8: 1E – 3A / B / C / D (22:00. Глазго) 1 и 2 июля – дни отдыха Четвертьфиналы 2 июля Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 – победитель матча 5 (19:00, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 – победитель матча 2 (22:00, Мюнхен) 3 июля Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 – победитель матча 3 (19:00, Баку)

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 – победитель матча 7 (22:00, Рим) 4 и 5 июля – дни отдыха Полуфиналы 6 июля Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2 (22:00, Лондон) 7 июля Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3 (22:00, Лондон) 9, 10, 11 июля – дни отдыха Финал 11 июля Победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон)

Календарь матчей Евро-2020 / инфографика: uefa.com