Жуткий эпизод случился во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором Шахтер принимал Рому (1:2). Футболист "волков" потерял память.

Все случилось во время углового хозяев НСК "Олимпийский" на 13-й минуте.

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После подачи защитники Ромы Роджер Ибаньес и Мараш Кумбулла столкнулись головами. Албанец оправился быстро, а вот бразильцу понадобилось некоторое время.

Ибаньес сумел доиграть первый тайм, но в перерыве был заменен. Наставник Ромы Паулу Фонсека раскрыл жуткие подробности: "Роджер ничего не помнил о первом тайме, который он сыграл".

Шахтер – Рома: что известно о матче