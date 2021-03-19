В матче Шахтер – Рома футболист потерял память после жуткого столкновения
Жуткий эпизод случился во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором Шахтер принимал Рому (1:2). Футболист "волков" потерял память.
Источник:Футбол 24
Все случилось во время углового хозяев НСК "Олимпийский" на 13-й минуте.
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После подачи защитники Ромы Роджер Ибаньес и Мараш Кумбулла столкнулись головами. Албанец оправился быстро, а вот бразильцу понадобилось некоторое время.
Ибаньес сумел доиграть первый тайм, но в перерыве был заменен. Наставник Ромы Паулу Фонсека раскрыл жуткие подробности: "Роджер ничего не помнил о первом тайме, который он сыграл".
Шахтер – Рома: что известно о матче
- Шахтер не смог совершить чудо и покинул Лигу Европы на стадии 1/8 финала. Украинский клуб 18 марта уступил итальянской Роме в ответном матче, который состоялся в Киеве.
- Лучшим игроком матча по версии Whoscored признан нападающий Ромы Борха Майораль. Его итоговый балл – 7,5.
- Результаты жеребьевки 1/4 финала Рома узнает 19 марта в 14:00 по киевскому времени.
- Рома в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 28 случаях проходила дальше.
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