У матчі Шахтар – Рома футболіст втратив пам'ять після моторошного зіткнення
Моторошний епізод трапився під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому Шахтар приймав Рому (1:2). Футболіст "вовків" втратив пам'ять.
Джерело:Футбол 24
Все трапилося під час кутового господарів НСК "Олімпійський" на 13-й хвилині.
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Після подачі захисники Роми Роджер Ібаньєс та Мараш Кумбулла зіткнулися головами. Албанець оговтався швидко, а от бразильцю знадобився певний час.
Ібаньєс зумів дограти перший тайм, але у перерві був замінений. Наставник Роми Паулу Фонсека розкрив моторошні подробиці: "Роджер нічого не пам'ятав про перший тайм, який він зіграв".
Шахтар – Рома: що відомо про матч
- Шахтар не зміг зробити диво та покинув Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу. Український клуб 18 березня поступився італійській Ромі у матчі-відповіді, який відбувся у Києві.
- Найкращим гравцем матчу за версією Whoscored визнаний нападник Роми Борха Майораль. Його підсумковий бал – 7,5.
- Результати жеребкування 1/4 фіналу Рома дізнається 19 березня о 14:00 за київським часом.
- Рома в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі та у 28 випадках проходила далі.
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