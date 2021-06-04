Матч за Суперкубок УЕФА Челси – Вильярреал: стали известны место и дата проведения

В матче за Суперкубок УЕФА сойдутся победитель Лиги чемпионов Челси и Вильярреал, завоевавший трофей Лиги Европы. Игра между этими командами запланирована на 11 августа.

Матч за Суперкубок УЕФА решили провести в Белфасте на стадионе "Винздор парк". Этот стадион вмещает 18,5 тысяч зрителей на трибунах. Однако какое количество болельщиков допустят – пока неизвестно.

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Челси сыграет в матче за Суперкубок УЕФА как победитель Лиги чемпионов. В финале "аристократы" обыграли Манчестер Сити благодаря единственному голу Хаверца в конце первого тайма.

Для Челси это не первый матч за Суперкубок УЕФА. Они добывали этот трофей в 1998 году, когда обыграли мадридский Реал. А в последний раз играли в 2019 году как победители Лиги Европы. Но уступили Ливерпулю в серии пенальти.

Вильярреал же сыграет как победитель Лиги Европы. Этот трофей команда завоевала в матче против Манчестер Юнайтед. Игра закончилась вничью 1: 1, поэтому победителя определяли в серии пенальти. Все полевые игроки свои удары реализовали. И когда дошла очередь до вратарей, голкипер МЮ Давид де Хеа не сумел забить пенальти.

В 2020 году в матче за Суперкубок УЕФА сыграли Бавария и Севилья. В основное время матч закончился вничью 1:1, а уже в экстратайме Баварии таки удалось забить победный гол.