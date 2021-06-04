Всего в УЕФА предложили болельщикам выбрать лучший гол в Лиге чемпионов. Всего среди претендентов было десять голов. Один из них – полузащитника донецкого Шахтера Манора Соломона в ворота Реала. Но это взятие ворот в итоге оказалось лишь на восьмом месте в голосовании болельщиков.

Победил в опросе гол Мехди Тареми. Иранский нападающий Порту забил в ответном матче 1/4 финала против Челси на четвертой добавленной минуте. Гол был эффектный, но чуть не помог португальскому клубу. Порту хоть и выиграл этот матч, но проиграл в серии – Челси прошел дальше, а затем и победил в Лиге чемпионов.

Всего за лучший гол в Лиге чемпионов проголосовали 1,3 миллиона болельщиков. А за гол Тареми свои голоса отдали 750 тысяч человек.

Смотрите видео гола Тареми, который признали лучшим в Лиге чемпионов

В первой тройке также оказались гол Месси в ворота ПСЖ, а также гол, который в падении через себя забил Оливье Жиру в ворота Атлетико.