УЕФА решила перенести матч квалификации Лиги Европы из Армении. Власти страны объявили военное положение.

В четверг, 1 октября в Ереване должен был состояться матч между "Арарат-Армения" и сербской "Црвеной Звездой". Однако этот матч состоится на Кипре в Никосии, говорится на сайте УЕФА.

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Причины переноса матча из Армении на Кипр в УЕФА не указывают. Хотя до этого в ассоциации заявляли, что они следят за ситуацией в регионе, но матч должен состояться в определенные сроки.

В самом клубе заявили, что из-за бомбардировки сел на территории Армении, проведение матча в стране нецелесообразно с точки зрения безопасности.

Перед этим в Армении отменили проведение всех футбольных матчей. Их перенесли до окончания военного положения в стране.

Отметим, что за "Арарат-Армения" выступает украинский защитник Сергей Вакуленко. Именно его голы в экстратаймы позволили команде пройти в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. Он на 113-й минуте забил "Фоли" из Люксембурга во втором квалифайраунде. А в третьем раунде его единственный гол на 111-й минуте в ворота словенского "Целье" вывел команду в следующий раунд.