УЄФА вирішила перенести матч кваліфікації ліги Європи з Вірменії. Влада країни оголосила воєнний стан.

У четвер, 1 жовтня в Єревані мав відбутися матч між "Арарат-Вірменія" та сербською "Црвеною Звездою". Однак цей матч відбудеться на Кіпрі в Нікосії, йдеться на сайті УЄФА.

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Причини перенесення матчу з Вірменії на Кіпр в УЄФА не вказують. Хоча до цього в асоціації заявляли, що вони слідкують за ситуацією в регіоні, але матч повинен відбутися у визначені терміни/

У самому клубі заявили, що через бомбардування сіл на території Вірменії, проведення матчу в країні недоцільно з точки зору безпеки.

Перед цим у Вірменії скасували проведення усіх футбольних матчів. Їх перенесли до кінця воєнного стану в країні.

Відзначимо, що за "Арарат-Вірменія" виступає український захисник Сергій Вакуленко. Саме його голи в екстратайми дозволили команді проти в раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Він на 113-й хвилині забив "Фолі" з Люксембургу у другому кваліфайраунді. А у третьому раунді його єдиний гол на 111-й хвилині у ворота словенського "Цельє" вивів команду в наступний раунд.