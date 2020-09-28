Федерация футбола Армении решила перенести все футбольные матчи в стране до конца военного положения. В стране военный конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

О переносе всех матчей чемпионата Армении сообщает официальный сайт клуба "Арарту" со ссылкой на письмо от Отдела организации и проведения соревнований Федерации футбола Армении. В сообщении указано, что все матчи чемпионата переносе до конца военного положения в стране.

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При этом на сайте Федерации футбола Армении сообщения о переносе матчей нет. Зато там есть сообщение о переносе матча "Аратат-Армения" против "Пюника", который был запланирован на понедельник, 28 сентября. Причиной названо то, что чемпион Армении 1 октября должен сыграть матч квалификации Лиги Европы против "Црвены Звезды".

Отметим, что за "Арарат-Армения" выступает украинец Сергей Вакуленко. Именно он вывел команду в плей-офф квалификации Лиги Европы. защитник в двух матчах подряд забивал победные голы в экстратайме. Сначала он это сделал в матче против "Фола" из Люксембурга, забив на 113-й минуте. А в матче против "Целье" его гол на 111-й минуте стал единственным в матче.