Игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко стал автором гола в ворота Англии. Неудивительно, что болельщики отдали свои голоса бомбардиру "сине-желтых".

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Александр получил 36 процентов голосов болельщиков. Немного уступил футболисту Арсенала Ефим Конопля, совершивший голевой ассист (31%). Замыкает тройку лучших игроков матча голкипер Георгий Бущан (11%), который неоднократно спасал команду от неприятностей.

Таким образом, Александр Зинченко в пятый раз получил награду "Лев матча" за сборную.

Александр Зинченко – "Лев матча" / УАФ

Напомним, что подопечные Сергея Реброва после ничьей с Англией (1:1) набрали 7 очков и закрепились на второй строчке группы С. В следующем матче "сине-желтые" сыграют против Италии. Игра состоится 12 сентября на "Сан-Сиро" в Милане.

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