Гравець лондонського Арсеналу Олександр Зінченка став автором голу у ворота Англії. Тож не дивно, що вболівальники віддали свої голоси бомбардиру "синьо-жовтих".

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Олександр отримав 36 відсотків голосів від уболівальників. Трохи поступився футболісту Арсеналу Юхим Конопля, який здіснив гольовий асист (31%). Замикає трійку найкращих гравців матчу голкіпер Георгій Бущан, який неодноразово рятував команду від неприємностей (11%).

Таким чином, Олександр Зінченко вп'яте отримав нагороду "Лев матчу" за збірну.

Олександр Зінченко – "Лев матчу" / УАФ

Нагадаємо, що підопічні Сергія Реброва після нічиєї з Англією (1:1) набрали 7 очок та закріпилися на другій сходинці групи С. В наступному матчі "синьо-жовті" зіграють проти Італії. Гра відбудеться 12 вересня на "Сан-Сіро" в Мілані.

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