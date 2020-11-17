Матч Ліги націй між збірними Швейцарії та України, який мав відбутися 17 листопада, офіційно скасовано. Тепер рішення щодо цього поєдинку має прийняти УЄФА. В неї є декілька варіантів. Детальніше про це – на Спорт24.

Ще перед початком сезону в УЄФА розробили спеціальний протокол. Він щодо проведення матчів під час пандемії коронавірусу. В першу чергу цей протокол стосувався матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Однак і на решту матчів під егідою УЄФА підпадали під його дію, в тому числі і матчі збірних в Лізі націй.

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Серед іншого там були прописані випадки, що робити, коли матч не можна зіграти через коронавірус в складі однієї з команд. Саме це сталося і зі збірною України. В команді виявили декілька інфікованих гравців, а влада міста Люцерн, де мала б відбутися гра, не дала дозвіл на проведення матчу.

Тепер рішення щодо цього матчу має прийняти УЄФА. Розглянемо, які є варіанти проведення цього матчу (або ж визначення результату).

Матч може відбутися. Але з новими гравцями

Матч Швейцарія – Україна може відбутися. В УЄФА прописали, що матч відбудеться, якщо команда збере заявку із 13 гравців, в тому числі воротаря. У них має бути негативний тест на коронавірус.

Свого часу так було і перед товариським матчем зі збірною Франції. В українській команді тоді теж був спалах коронавірусу, а на повноцінну заявку не вистарчало ще одного воротаря. Тож в заявку на матч потрапив тренер воротарів Олександр Шовковський.

Швейцарські ЗМІ пишуть, що їхня збірна вимагає, щоб українська сторона зіграла цей матч "новими" гравцями. При цьому що у випадку збірної України це будуть навіть не гравці молодіжної збірної, адже команда Руслана Ротаня має свій запланований матч – проти Північної Ірландії.

В цьому розіграші Ліги націй вже були схожі випадки. Збірна Норвегії не зіграла проти Румунії 15 листопада. Влада Норвегії не випустила футболістів з країни через побоювання, що вони можуть заразитися. Тож на матч проти Австрії 18 листопада відправилися гравці молодіжної команди. А ще у вересні подібне лихо трапилося зі збірної Чехії, яка проти Шотландії зіграла дебютантами.

Матч можуть перенести та зіграти на нейтральному полі

УЄФА має право й перенести цей матч. Це у тому випадку, якщо в заявці команди не буде 13 гравців (у тому числі воротаря). При цьому гра переноситься на нейтральне поле, а всі витрати покладають на команду-господаря.

Але УЄФА не має куди перенести цей матч. Нових вікон для матчів збірної у 2020 році не передбачено. А 18 листопада зіграють останній матч в Лізі націй, чим, фактично, закриють груповий турнір.

Технічна поразка для збірної України

Найбільш негативний варіант. Збірна України може бути визнана винною у тому, що матч не відбувся. Рішення про це має прийняти контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА. Якщо там визнають, що матч не відбувся з нашої вини, то збірній України зарахують технічну поразку.

Нехай все вирішить жеребкування

Якщо в УЄФА прийдуть до рішення, що винних у тому, що матч не відбувся, немає, але провести його теж немає змоги, то тоді доведеться проводити жеребкування. У ньому ймовірні три варіанти: перемога Швейцарії, перемога України чи нічия.

Критична ситуація для України

Збірній України не можна програвати цей матч. Адже це боротьба за місце в елітному дивізіоні Ліги націй. Україна веде боротьбу зі Швейцарією за збереження місця в лізі A. У матчі проти швейцарців нас влаштовує навіть нічия. Адже ми випереджаємо суперників на три очки. Однак якщо матч не відбудеться, і нам зарахують технічну поразку, або при жеребкуванні перемогу зарахують швейцарцям, то вилітаємо саме ми.

Саме через це збірна Швейцарії і не проти, щоб на цей матч вийшов резервний склад збірної України. Адже обіграти незіграних гравців, які мало не з літака проведуть матч, так ще й на власному полі, буде значно простіше.