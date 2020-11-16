Национальная сборная Норвегии проведет поединок Лиги наций против главной команды Австрии молодежным составом.

Об этом сообщает официальный сайт норвежской федерации футбола.

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Матч между Австрией и Норвегией состоится 18 ноября в Вене. Возглавит команду тренер молодежной сборной Лейф Гуннар Смеруд.

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Ранее матч между Румынией и Норвегией был отменен, так как норвежское правительство решило не выпускать национальную команду из страны из-за одного случая коронавируса в лагере "сверл".

Наиболее вероятным сценарием в данной ситуации, с учетом плотности календаря в конце года, видится техническое поражение (0:3) для сборной Норвегии, которое серьезно помешает им составить конкуренцию Австрии в борьбе за выход в плей-офф Лиги наций УЕФА.

При этом, УЕФА подчеркивает важность полного соблюдения всеми командами, игроками, официальными лицами и другими участниками соревнований Протокола УЕФА о возвращении к игре, а также соответствующей ему нормативной базы.