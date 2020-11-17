Поединок 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией не состоится 17 ноября. Украинскую команду отправили на карантин из-за вспышки коронавируса.

Издание Blick сообщает, что главный врач швейцарского кантона Люцерн хочет отправить всех игроков сборной Украины на карантин.

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Об этом Blick сообщает со ссылкой на источник в украинской команде. Сообщается, что Украина делает все возможное, чтобы матч состоялся.

Матч не состоится

Федерация футбола Швейцарии сообщает, что сборную Украины по футболу поместили на карантин решением главного врача кантона Люцерн.

Aufgrund des Entscheids des Luzerner Kantonsarztes (Quarantäne für ukrainisches Team) liegt der Ball betreffend Durchführung von Schweiz – Ukraine nun bei der UEFA. Wir warten auf den Entscheid und kommunizieren, sobald die Faktenlage geklärt ist. #SUIUKR #UEFANationsLeague — Nati (@SFV_ASF) November 17, 2020

Украинская сторона пока не подтверждала информацию.

По предварительной информации, матч Швейцария – Украина, который должен состояться 17 ноября, не сможет пройти в запланированное время.

Решение о судьбе и результате матча будет принимать УЕФА.

Почему матч перенесли

В сборной Украины продолжили фиксировать новые случаи заражения COVID-19.

Перед игрой с Германией 14 ноября положительные тесты сдали Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук.

16-го ноября коронавирус обнаружили у Дмитрия Резника, Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко. Во вторник, 17 ноября, положительные тесты сдали Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес.

Следует отметить, что трое последних ранее переболели коронавирусом.