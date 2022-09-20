Матч Шотландия – Украина начнется с минуты молчания в память о королеве Елизавете II

Сборная Украины 21 сентября сыграет свой четвёртый матч в розыгрыше Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют против Шотландии на поле соперника в Глазго.

Почтят память о Ее Величестве

Прессслужба сборной Шотландии осветила новые предматчевые детали футбольного поединка. Перед стартовым свистком на стадионе в Глазго почтит память о королеве Елизавете II, покинувшей этот мир в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Ее Величество находилось на британском престоле долгих 70 лет.

Интересно узнать Кто и когда покажет матч Шотландия – Украина в Лиге наций

Матч Шотландия – Украина начнется с минуты молчания.

! Матч Лиги наций Шотландия – Украина состоится 21 сентября в 21:45 по Киеву.

Напомним, что из-за смерти Ее Величества в АПЛ перенесли все футбольные матчи, которые должны были состояться с 10 по 12 сентября. Также это касалось встреч в Шотландии и Северной Ирландии. На один день отсрочили игру шотландского Рейнджерса против Наполи – с 13-го на 14-е число того же месяца.

Поединок Арсенала в Лиге Европы вообще был перенесен на неопределенный срок. До этого матч "канониров" был запланирован на 15 сентября.

Матч Шахтера против Селтика в групповом раунде Лиги чемпионов тоже был под вопросом. Но встреча в Варшаве состоялась. Отметим, что команды расписали мировую 1:1.

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