Вшанують пам'ять про Її Величність
Пресслужба збірної Шотландії висвітлила нові передматчеві деталі футбольного поєдинку. Перед стартовим свистком на стадіоні у Глазго вшанують пам'ять про королеву Єлизавету II, яка покинула цей світ у четвер, 8 вересня, у віці 96 років. Її Величність перебувала на британському престолі довгих 70 років.
Цікаво дізнатись Хто та коли покаже матч Шотландія – Україна в Лізі націй
Матч Шотландія – Україна розпочнеться з хвилини мовчання.
Нагадаємо, що через смерть Її Величності в АПЛ перенесли усі футбольні матчі, які повинні були відбутись із 10 по 12-те вересня. Також це стосувалось зустрічей у Шотландії та Північній Ірландії. На один день відтермінували гру шотландського Рейнджерса проти Наполі – з 13-го на 14-те число того ж місяця.
Поєдинок Арсенала у Лізі Європи взагалі перенесли на невизначений термін. До цього матч "канонірів" був запланований на 15 вересня.
Матч Шахтаря проти Селтіка у груповому раунді Ліги чемпіонів теж був під питанням. Але зустріч у Варшаві таки відбулась. Відзначимо, що команди розписали мирову 1:1.
Ситуація у групі
- Після трьох матчів українська збірна лідирує у своїй групі, маючи у своєму активі 7 очок.
- Шотландія продовжує "дихати у спину" команді Олександра Петракова, поступаючись українцям лише одним пунктом.
- Третьою йде Ірландія – 4 очки, а Вірменія з 3 балами замикає групу.